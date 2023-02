Molse bevolking blijft stijgen: vooral in het centrum van gemeente groeit het inwonersaantal

Voetbal eerste provinciale Trainer Geert Persoons boekt eerste zege met Retie: “Hopelijk betekent dit een nieuwe start”

De opluchting in het kamp van KBSK Retie was zondag groot. De fusieclub uit eerste provinciale boekte tegen Marierkerke-Branst een 4-3-overwinning. Na een heel sterke competitiestart was het van midden november geleden dat de Kempenaars nog een driepunter konden optekenen. Voor Geert Persoons, die in het zicht van de winterstop het roer van Andy Van Kets als T1 had overgenomen, was het zijn eerste driepunter.

