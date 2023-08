Molse B&B Weselo schittert in 'Met Vier In Bed': “Amai, de lat ligt hoog’, dachten we meteen”

Deze week zijn An Van Rompaey (45) en Dieter Franck (48) van B&B Weselo in Mol te zien in de nieuwe afleveringen van ‘Met Vier In Bed’ op VTM. Hoewel het koppel hun B&B nog maar twee jaar geleden opende, scheert hun zaak dus nu al hoge toppen. Maar wie uiteindelijk de meeste bedjes zal scoren in het programma, dat is natuurlijk nog onbekend. “In elke B&B hebben we wel nieuwe ideeën opgepikt. Iedereen wist van aanpakken.”