Mols dichter Dirk Smets (39) schrijft gedicht voor kerstactie radiozender Joe

MolMols dichter Dirk Smets (39) zit duidelijk niet stil. Hij lanceerde nog maar net zijn tweede poëziebundel ‘Momentopname’ en is vanaf deze week ook te horen op radiozender Joe. Niet als presentator, wel als schrijver van het gedicht voor de jaarlijkse kerstactie van de omroep. “Mijn dichtersdebuut op nationale radio was op woensdag 30 november 2022 om 16.30 uur een feit”, zegt hij trots.

Het grote publiek leerde Dirk Smets vorig jaar kennen met zijn eerste gedichtenbundel ‘Pandemiepoëzie’. Enkele weken geleden mocht hij een tweede publicatie aan zijn palmares toevoegen met de bundel ‘Momentopname’. In plaats van daarna stilletjes weer in de anonimiteit te verdwijnen, is de dichter nu de komende weken te horen op de radiozender Joe. De redactie van de omroep was namelijk aangenaam verrast na het lezen van het integrale manuscript van ‘Momentopname’ en nam contact op met de Mollenaar om een uniek themagedicht te schrijven voor hun kerstactie ‘Pakje van je hart’. De actie slaagde er in december 2021 al in om meer dan een miljoen euro in te zamelen en meer dan twintigduizend kinderen te verrassen.

Mollenaar Dirk Smets publiceerde onlangs nog zijn tweede dichtbundel 'Momentopname'.

“Op maandagavond 28 november werd ik gebeld door een onbekend nummer en nam daarom niet op. Iets later krijg ik een bericht op mijn voicemail. Toen ik het bericht nog maar nauwelijks had beluisterd, werd ik via Whatsapp benaderd door een redactiemedewerker van radiozender Joe. Zij hadden mijn contactgegevens nog vanuit het persbericht dat ik begin november uitstuurde omtrent de publicatie van mijn tweede dichtbundel ‘Momentopname’”, vertelt Dirk. “Wanneer de Joemedewerker me opnieuw opbelde, stelde hij me de vraag of ik een gedicht kan schrijven voor hun kerstactie ‘Pakje van je hart’, waarbij Joe zoveel mogelijk kansarme kinderen wil blij maken met door de luisteraars geschonken cadeautjes.”

Ingekort

Een mooie uitdaging, die Dirk niet uit de weg wilde gaan. “Die maandagavond ging ik meteen aan de slag. Tussen 18 en 23 uur schrijf ik het themagedicht ‘Pakje van je hart’. Maar toen ik het de volgende dag herlas, werd ik er me van bewust dat het te lang was voor de radio”, vertelt Dirk. “Ik maakte een gepimpte kortere versie en las deze onmiddellijk in. Toen de redactiemedewerker van Joe me vroeg of ze deze geluidsopname zo mochten gebruiken, gaf ik meteen mijn toestemming”, zegt hij. En aldus geschiedde: “Mijn dichtersdebuut op nationale radio was op woensdag 30 november 2022 om 16.30 uur een feit.”

Benieuwd naar het gedicht? Je leest het hieronder:

Pakje van je hart

Kerstmis is weer daar. De hoogste tijd voor een hartelijk gebaar.

Kleine onbaatzuchtige daden maken rimpels in het water

die onze menselijkheid verraden.

De ontwapenende glimlach van een tevreden kind

mag voor geen goud aan de feesttafel ontbreken.

Een unieke stralende ster wijst de weg naar uitzinnige vreugde.

Ik neem je bij de arm en fluister je moed in:

‘Onder de kerstboom ligt vast wel wat je hebben wou.

Ik geef erg veel om jou’.

Kerstbellen luiden nieuw leven in. De geboorte van kindergeluk.

Van ukkepukkies over kapoentjes tot engeltjes en bengeltjes.

Al deze koningskinderen liggen ons na aan het hart.

Rudolf het rendier, de Kerstman en zijn elfen

komen uit het noorden om alle kinderen onder pakjes te bedelven.

Laat jij je hart ook spreken?

Schenk dan een ‘Pakje van je hart’!

Hartelijk bedankt!

