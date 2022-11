Mollenritvrienden schenken cheque van 20.500 euro aan vzw Help Brandwonden Kids

De Mollenrit ontstond in 2000 uit de Oldies Night, een populaire fuif georganiseerd door een vriendengroepje uit Millegem. Maar de vrienden hadden nog meer gemeen dan alleen een liefde voor nostalgische muziek: motorrijden. Vandaar dat ze besloten een mooie motorrit in elkaar te boksen voor het goede doel. “Maar wat ooit begon als een weekend met een klassieke motorrit, is nu al een dikke tien jaar een hele week aan activiteiten. Het heet nog steeds de Mollenrit, maar er komt nu zoveel meer bij kijken. We zijn daar praktisch een heel jaar mee bezig, maar het is dankbaar vrijwilligerswerk dat we met hart en ziel doen”, vertelt voorzitter en oprichter Marc Kaers.

“De week wordt telkens ingepland rond Pinksteren. Wij zorgen dan voor een straatcafé, een ribbekesavond, een bosloop, liveoptredens, een mountainbikerit en natuurlijk de oorspronkelijke Mollenrit zelf”, legt hij uit. “In het najaar volgt dan ook nog een kidsweekend. Een van onze leden maakt dan een parcours voor kleine crossbrommers en quads in zijn tuin, waar kinderen gratis een ritje op mogen maken. We verkopen een hapje en een drankje aan de volwassenen, zodat er ook geld in het laatje komt”, zegt Marc. “Vanaf volgend jaar voegen we ook nog de Kempen Historic aan onze Mollenrit toe. De organisatie van deze oldtimerrit houdt het na 25 jaar voor bekeken. Daarom nemen wij de rit over. Zo kan ze toch blijven bestaan en hebben wij een extra activiteit om geld in te zamelen”, vertelt Marc.

Help Brandwonden Kids

De Mollenritvrienden schenken hun opbrengst immers elk jaar aan een lokaal goed doel: vzw Help Brandwonden Kids. “In het begin gaven we onze cheques aan grotere goede doelen zoals Kom op tegen Kanker, maar onze peter - vijfvoudig wereldkampioen motorcross Joël Smets - overtuigde ons om toch eerder voor een lokale stichting te kiezen. Waarom? Uiteraard kan Kom op tegen Kanker het geld goed gebruiken, maar je schenking verdwijnt mee in ‘de grote pot’. Voor een lokaal goed doel kan je echt het verschil maken”, zegt Marc. “Sindsdien geven we elk jaar een cheque af aan vzw Help Brandwonden Kids, een Molse vrijwilligersorganisatie die kinderen met brandwonden en hun familie op allerlei vlakken ondersteunt.”

“Dit jaar mochten we alweer 20.500 euro schenken. Woensdagavond hebben we de cheque samen met onze peter Joël Smets overhandigd aan Help Brandwonden Kids en hun meter Barbara Dex. We hebben steeds goed contact met hen en weten dat het geld op een goede manier besteed wordt”, vertelt hij trots. “Op 2 december geeft Barbara Dex overigens nog een kerstconcert in Ten Huize Foets om ons een financieel steuntje in de rug te geven. Daar zijn overigens nog enkele kaarten voor beschikbaar. Wie er graag bij wil zijn, kan een mailtje sturen naar info@mollenrit.be”, knipoogt hij.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.