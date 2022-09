Mollenaars investeren in hemelwateropvang en grondsanering

Merksplas RESTOTIP. Brasserie George: “Belgische keuken met veel lokale producten”

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Brasserie George in Merksplas. Het vierde restaurant ‘met een jongensnaam’ van Piet-Hein Van Spaendonck en Steffi Van de Sande. Ondergebracht in de totaal vernieuwde Lindehoeve.

22 september