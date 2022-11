Mollenaar Dirk (39) schrijft de wereld van zich af in tweede dichtbundel

In zijn eerste dichtbundel gunde Dirk zijn lezers een blik in zijn innerlijke gevoelswereld en psychologische problemen. In ‘Momentopname’ gooit hij het over een totaal andere boeg. “Waar ik toen veel schreef over mijn eigen gevoelens, is dat nu veel minder”, vertelt Dirk. “In ‘Momentopname’ sta ik vooral stil bij maatschappelijke thema’s: de nasleep van corona, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, het consuminderen, etc. De wereld om ons heen en hoe ik haar beleef”, zegt hij. “In die zin is schrijven nog steeds mijn therapie, al zijn de onderwerpen anders. De inspiratie daarvoor komt ook steeds van verschillende bronnen. Dingen die ik op tv zie of op de radio hoor, dingen die andere mensen zeggen, ... Het kan me zo plots triggeren dat ik meteen een paar uur afgeleid ben en aan het brainstormen sla.”