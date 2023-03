Mol verlengt label van FairTradeGemeente

‘Geliefde pastoor’ riskeert celstraf voor aanranding: “Misbruik? Ik dacht dat we elkaar genegen waren”

Jarenlang was hij een geliefd pastoor in Arendonk. Maar in de zomer van vorig jaar werd Pater Luc (59) plots figuurlijk op de brandstapel gezet toen bleek dat hij verdacht werd van de aanranding van drie kwetsbare personen. De – inmiddels geschorste – priester riskeert nu 30 maanden celstraf. “Het slachtoffer was verstijfd van angst waardoor hij alles roerloos liet gebeuren.”