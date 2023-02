Mol hangt vlaggen halfstok om gestorven leden koninklijke familie te herdenken

Mol Nieuwe wereldpri­meur voor SCK CEN in Mol: onderzoeks­cen­trum gaat radioactie­ve restanten recycleren

Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN heeft maandagochtend het officiële startschot gegeven voor de bouw van de gloednieuwe RECUMO-installatie. Een historisch moment, want het onderzoekscentrum zal daardoor vanaf 2026 als eerste in de wereld radioactieve restanten kunnen omzetten in laagverrijkt uranium, dat dan opnieuw gebruikt kan worden voor nucleaire processen. “We willen grondstoffen hergebruiken en de hoeveelheid radioactief afval drastisch verminderen”, zegt Peter Baeten, directeur-generaal SCK CEN.