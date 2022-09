Modelbouwgekte in Mol komend weekend: “Nationale en internationale clubs stellen werken tentoon op één van ‘s lands grootste modelbouwevenementen”

MolKomend weekend pakt de Kempense Modelbouw Klub (KMK) na twee coronajaren terug uit met hun jaarlijkse beurs in Mol. Zondag gaat KMK Scaleworld voor de twintigste keer door en net zoals tijdens de vorige edities zal ook nu een grote massa nieuwsgierigen afzakken richting het gebeuren. Exposanten en handelaars van ver buiten de landsgrenzen nemen de hele dag hun plekje in bij KSOM Campus Sint-Paulus.

“Na een onderbreking van 2jaar zetten de leden van de Kempische Modelbouw Klub weer hun beste beentje voor om deze show te organiseren”, klinkt het bij modelbouwfanaat Jan Goos. “Tal van nationale en internationale modelbouwclubs stellen hun beste werken tentoon tijdens één van ‘s lands grootste modelbouwevenementen. Met een groot onderscheid aan thema’s gaande van militaire voertuigen, tot schepen, vliegtuigen, auto’s en nog veel meer. Heb je zin om eens te komen kijken naar de wereld in schaal? Dan is KMK Scaleworld komende zondag the place to be!”

Modelbouwstrijd

Naast de vele exposanten nemen ook vele handelaars met een ruim gamma aan modelbouwsets en toebehoren plaats op de beurs. Maar er is nog meer met een modelbouwwedstrijd: “Last but not least vindt er ook een heuse modelbouwwedstrijd plaats waarin de beste modelbouwers het tegen elkaar opnemen in diversie categorieën. Hierbij worden ze beoordeeld op hun kunnen en talenten terwijl ze meedingen naar de felbegeerde trofeeën”, gaat Goos verder. De beurs gaat door bij KSOM Campus Sint-Paulus aan Kruisven 25 in Mol, de inkom is volledig gratis.

The blue shirts

De Kempische Modelbouw Klub is ontstaan uit Verenigde Herentalse Modelbouwers, een vereniging die al in 1973 het daglicht zag. De modelbouwers komen nog steeds wekelijks op vrijdagavond samen om hun hobby samen te beleven. “In Herentals hadden wij destijds een eigen clubhuis bij één van de leden”, herinnert Goos zich. “Door omstandigheden zijn we in 1999 verhuisd naar Geel. We hebben toen met enkele leden de hoofden bij elkaar gestoken en zo de Kempische Modelbouw Klub opgericht. Dit omdat wij leden hadden vanuit heel de kempen.” Ondertussen heeft de Kempense Modelbouw Klub leden vanuit heel Belgie, Nederland en Duitsland. In de hele modelbouwwereld staat de club bekend als ‘the blue shirts’.

Volledig scherm De Kempense Modelbouw Klub organiseerde in 2019 voor de 19de keer hun beurs. Na twee coronajaren wordt komend weekend terug aangeknoopt met deze traditie © Jurgen Geyselings

