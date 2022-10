Minder kersverlichting en géén lichtjeswandeling wegens torenhoge energieprijzen

MolDe eindejaarsperiode zal er deze keer toch wel een tikkeltje soberder uitzien in Mol. Wegens de energiecrisis wordt er gesnoeid in het budget voor de openbare kerstverlichting en de jaarlijkse lichtjeswandeling. Zo zullen er minder lampjes branden en dat voor een kortere periode dan anders. “Maar de kerstverlichting volledig schrappen vinden we – samen met onze handelaars – geen goed idee”, zegt schepen voor Lokale Economie en Dorpsbeleid Lieve Heurckmans.

“Veel gemeentebesturen worstelen deze winter met de vraag of de jaarlijkse traditie van uitbundige kerstverlichting wel past in een uitdagende tijd waar energieprijzen door het dak gaan. Gelukkig werken we al jaren met kerstverlichting op basis van led, waardoor het energieverbruik binnen de perken blijft”, zegt schepen Heurckmans. “De kerstverlichting volledig schrappen vinden we – samen met onze handelaars – geen goed idee. Vooral in de donkerste periode van het jaar hebben mensen nood aan licht. Sfeervolle lampjes brengen hoop en gezelligheid. Dit kan evenwel ook minder omvangrijk en meer subtiel. Daarom kiezen we ook voor de slagzin ‘Knus in Mol’ in plaats van ’t Gloeit in Mol’.”

Minder verlichting

Dit jaar wordt het centrumgebied waar we kerstverlichting voorzien is dus een stukje in. “Zo hangen we kerstverlichting op de centrale winkelas tussen het Statieplein en de Graaf de Broquevillestraat. Ook in de Kloosterstraat, Voogdijstraat, Lakenmakersstraat, Rondplein en Corbiestraat (verkeersvrij gedeelte) komt gezellige kerstverlichting”, zegt ze. “Het oud-gemeentehuis, de Markt en de inkom van administratief centrum ’t Getouw moeten het zonder kerstlampjes stellen. Deze tijdelijke inkrimping valt samen met de geplande renovatiewerken aan het oud-gemeentehuis.”

De kerstverlichting wordt ook pas later in het jaar aangestoken: pas na Sinterklaas, in plaats van eind november. Ook wordt de verlichting nu afgestemd op de openingsuren van de winkels en de populairste uren in de uitgaansbuurt. Vroeger brandden de lichtjes 24 op 24 uur. Ook het verlichte kerstornament dat voorzien wordt in elk gehucht, zal minder uren branden dan vorig jaar.

Verhaalwandeling

De afgelopen jaren organiseerde de gemeente ook altijd een heuse lichtjeswandeling, maar met de huidige energieprijzen is dat uiteraard niet meer te verantwoorden. “Deze derde editie gooien we het over een andere boeg. We kiezen voor een samenwerking met Eye-Opener uit Lommel. Dit jonge bedrijf barst van de creativiteit en specialiseert zich in 3D-decors. De klemtoon ligt dit jaar eerder op verwondering, authenticiteit en beleving. De subtiele lichteffecten staan ten dienste van het verhaal”, zegt schepen Heurckmans.

“Door de andere invalshoek spreken we daarom eerder van een winterse verhaalwandeling dan van een lichtwandeling. De verhaalwandeling richt zich op jong en oud. Onze schilder Jakob Smits en zijn kleinzoon Jacquot spelen de hoofdrollen in ‘De Lichtzoeker’.” De winterse verhaalwandeling vertrekt op de Markt en is zo’n 2,5 kilometer lang. Je ontdekt ondertussen enkele mooie, verborgen plekjes.

