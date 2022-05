Militaire oefening op Mols grondgebied

Wie in de nacht van woensdag op donderdag militairen opmerkte in Mol, moet geen schrik hebben dat er iets aan de hand is. “In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 juni vindt in onze gemeente een militaire oefening plaats van het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers. Militairen, maximum een 150-tal, verplaatsen zich die nacht te voet over ons grondgebied”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Wie die nacht militairen tegenkomt - in het bijzonder in de omgeving van het Reuzels Bos, Postel, 7 Heerlijkheden en Russendorp - hoeft dus niet te schrikken.”