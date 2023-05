Metalfestival Goera Rock stoomt zich klaar voor 9de editie: “Het ideale voorsmaakje van Graspop”

Zware verkeers­hin­der in centrum­stra­ten door Molse Metten

Op zondag 14 mei zal in heel wat centrumstraten een doorgangsverbod en een stilstaan- en parkeerverbod gelden wegens de Molse Metten. Bezoekers worden gevraagd zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Wie niet in het Centrum moet zijn, kan de omgeving best vermijden.