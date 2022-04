Metalen zuilen zetten aanbod van Grote Netewoud in de kijker.

Mol Brand in Postelse bossen naast E34

In de buurt van de snelwegparking langs de E34 in Postel is donderdagavond omstreeks 20 uur een bosbrand uitgebroken. Drie brandweerposten van Brandweer Zone Kempen stuurden blusvoertuigen ter plaatse. Door hun interventie kon de brand beperkt worden tot een stuk bos van ongeveer 50 meter bij 50 meter. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. Mogelijk was een weggegooide sigarettenpeuk de boosdoener.

22 april