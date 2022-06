Meer dan 2.700 bezoekers komen dit weekend langs bij nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN: “We komen op plaatsen waar we anders nooit mogen komen”

MolVoor de eerste keer in tien jaar tijd konden buitenstaanders het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN in Mol nog eens bezoeken. In het kader van de zeventigste verjaardag zwierde SCK CEN de poorten open voor het grote publiek. Meer dan 2.700 nieuwsgierigen schreven zich (verplicht) op voorhand in.

Het bezoekweekend van SCK CEN werd een schot in de roos voor het nucleaire onderzoekscentrum in Mol. “We blazen dit jaar zeventig kaarsjes uit, dat jubileum willen we ook delen met het grote publiek”, vertelt Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN. Maar al te vaak komt in het nieuws dat de nieuwste kankertherapie radioactief is, dat ons land een onderzoek start naar kleine kerncentrales of dat de Belg mee kan beslissen over de berging van kernafval. “Het zijn die actuele thema’s waarnaar wij dagelijks onderzoek uitvoeren. We spelen er wereldwijd zelfs een belangrijke rol in. Het bezoekweekend was de uitgelezen kans om dat aan het grote publiek te tonen.”

Directeur-generaal bij SCK CEN Eric van Walle

Alle beschikbare plaatsen voor het bezoekweekend waren in een mum van tijd aan de man of vrouw gebracht. Op vrijdag bezochten 700 mensen de site, op zaterdag en zondag zijn er dat 1.000. “Met een opkomst van meer dan 2.700 bezoekers mogen we van een succes spreken”, gaat van Walle verder. “We wilden deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Meer nog, we wilden dat op een unieke manier vieren. Met onze medewerkers, stakeholders en de samenleving. Het is ten slotte voor de maatschappij dat wij werken. We ontwikkelen nucleaire, innovatieve toepassingen voor maatschappelijke uitdagingen.”

Uitje met familie

De bezoekers werden getrakteerd op een boeiend en interactief programma. Zo kon men onder meer langsgaan in de controlekamer van Belgian Reactor 1, ook gekend als BR1. De eerste en nog steeds werkende onderzoeksreactor in België. “Het is een unieke kans om hier eens langs te komen”, vertelt Hilde Lenaerts uit Vorselaar. “Een plek waar we anders nooit konden komen. Het is trouwens leuk om in al de verschillende gebouwen hier binnen te wandelen vandaag. Ikzelf ben hier doctoraatsstudent en bracht mijn vriend en moeder mee om eens te tonen waar ik mee bezig ben door de week.”

Hilde Lenaerts uit Vorselaar

Meer dan 850 medewerkers zijn iedere dag aan de slag voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. Daarmee behoort SCK CEN tot de grootste onderzoeksinstellingen in ons land. De onderzoeksactiviteiten bij SKC CEN focussen zich op drie grote thema’s: Veiligheid van nucleaire installaties, ontwikkeling van nucleaire geneeskunde en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling.

Belgian Reactor 1 (BR1) is de oudste en nog steeds werkende onderzoeksreactor in België en staat bij SCK CEN

