Mazouttank van vrachtwagen slaat lek in Diepestraat

De Diepestraat in Mol moest maandagnamiddag een tijd worden afgesloten voor het verkeer. De mazouttank van een vrachtwagen was er tijdens het manoeuvreren beschadigd geraakt. In de tank zat zo’n 1.000 liter brandstof. De brandweer ging ter plaatse om de tank tijdelijk te dichten en de mazout die op de rijbaan was terechtgekomen te verwijderen. Een gespecialiseerde firma kwam de brandstoftank leegmaken.