Maximumsnelheid in Sint-Theresiastraat daalt overal naar 50 kilometer per uur

Momenteel mag je op het gedeelte tussen de Postelarenweg en Hannesblok nog 70 kilometer per uur rijden, maar nu de straat versmald wordt, vindt de gemeente dat niet meer veilig. “De Sint-Theresiastraat maakt deel uit van het bovenlokaal fietsroutenetwerk en is een druk bezochte fietsroute van en naar het Centrum. Door de aanleg van vrijliggende fietspaden in dit gedeelte van de straat versmalt de rijbaan naar 5 meter breedte. Parkeren op de rijbaan blijft nog mogelijk. Met het invoeren van zone 50 willen we de verkeersveiligheid in deze straat verhogen”, verantwoordt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke (N-VA) de beslissing.