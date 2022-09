Maximale parkeertijd moet ‘langparkeerders’ weren van pleintje Sint-Willebrordusstraat

balen De Vrienden van het Arabisch Paard zamelen 15.000 euro in voor De Schakel met veiling van dekkingen van Arabische hengsten

De vzw Vrienden van het Arabisch Paard (VAP) heeft een cheque met het mooie bedrag van 15.000 euro kunnen overhandigen aan vzw De Schakel in Balen. Dat bedrag wist VAP in te zamelen met een veiling van dekkingen van Arabische hengsten. “Het is natuurlijk iets heel anders dan een mosselfestijn of pralineverkoop, maar voor ons in Balen is het ondertussen heel gewoon geworden”, zegt Jo Deprouw, voorzitter van De Schakel.

21 september