Marieke (38) coacht je weer naar een gezond leven in de Kempense natuur: “Daar vinden we de rust die we nodig hebben”

MolProblemen met je job, relatie of zelfbeeld? Sinds vorige maand helpt coach Marieke Boeckmans (38) je weer een gezonde balans te vinden in de rustige Kempense natuur. Ze gebruikt daarbij steevast ook elementen in het landschap zelf om tot inzichten te komen. “Natuur heeft een helende functie en laat stiltes toe die anders ongemakkelijk zijn”, zegt ze.

Marieke Boeckmans werkte jarenlang als leefgroepbegeleidster en teamverantwoordelijke bij gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol. “Maar tijdens corona ben ik - zoals zoveel mensen - hard aan het wandelen geslagen. En tijdens die tochten kwam ik steeds meer tot het besef dat ik graag een stapje terug wilde nemen om naast mijn drukke, voltijdse job in de gemeenschapsinstelling ook iets anders te doen”, vertelt ze. “Toch bleef ik gewoon werken, maar in september vorig jaar was ik helemaal op. Ik viel uit en heb een periode thuis gezeten. Ik besefte toen pas echt hoe zwaar die job wel niet is. Mentaal moet je daarvoor heel sterk in je schoenen staan”, blikt Marieke terug.

Balans

De Molse besliste daarom haar leven een nieuwe wending te geven als zelfstandige coach in de natuur. Zelf vindt ze immers ook rust en antwoorden wanneer ze haar wandelschoenen aantrekt. De zaak kreeg de opvallende naam ‘Stek' mee. “Dat was een hele zoektocht, want ik wilde een naam die enerzijds kort en krachtig was, en anderzijds verwees naar de natuur”, legt Marieke uit. “Uiteindelijk werd het ‘Stek’, een stukje van een plant dat door aandacht en zorg weer kan uitgroeien tot iets moois, maar ook een thuis of veilige haven. Als je mensen coacht, dan wil je natuurlijk ook dat ze zich veilig voelen bij jou.”

Volledig scherm Marieke Boeckmans (38) geeft lifecoaching in de Kempense natuur. © Fabienne (Waves-catchinglife)

Dankzij haar vroege job heeft Marieke alvast de nodige kennis en ervaring om mensen op hun gemak te stellen. Daarnaast volgde ze uiteraard ook verschillende opleidingen om als professionele lifecoach aan de slag te gaan. “Problemen met zelfvertrouwen of je job, onzekerheid over je toekomst of conflicten met je partner, ... het zijn zaken waar veel mensen - en dan vooral dertigers en veertigers - mee zitten”, zegt ze. “Want we voelen allemaal de druk van alledag. Er zijn zoveel verwachtingen. We moeten voltijds werken, een gezin hebben, het huishouden doen en ook nog eens hobby’s én een sociaal leven hebben. De balans is vaak ver zoek. Als coach probeer ik mensen terug te begeleiden naar een gezond evenwicht.”

Stiltes

En daarvoor trekt Marieke steevast de natuur in, weer of geen weer. “Tenzij het echt gevaarlijk is, zoals bij een zware storm. In dat geval verzet ik de afspraak kosteloos”, zegt ze. “Ik start de sessie meestal meteen door een stukje te wandelen. Afhankelijk van de cliënt en de situatie stel ik dan vragen of wandelen we even in stilte om tot rust te komen. Dat lijkt misschien raar, maar in de natuur heb je sowieso minder achtergrondlawaai. Ook wandel je naast elkaar, waardoor er geen direct oogcontact is. Dat alles laat toe om stiltes te hebben die anders ongemakkelijk zouden zijn.”

De natuur is echter niet alleen de setting, maar ook een tool in de coaching. “Ik probeer elementen in de natuur zoveel mogelijk te gebruiken om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen. Zo geef ik hen bijvoorbeeld de opdracht om vijf dingen in het landschap te zoeken die hun talenten voorstellen. Dat zet aan tot nadenken en geeft ook een visueel aanknopingspunt”, legt Marieke uit. “Tot nu toe verbazen mijn cliënten zich er steeds over hoe de natuur telkens de antwoorden biedt die ze eigenlijk zochten. Als coach moet ik hen daarvoor natuurlijk wel de juiste vragen stellen om hen op weg te helpen”, knipoogt ze.

Praktisch

Mariekes afspraken gaan meestal door in de Belse Bossen, maar alle natuurgebieden in een straal van 15 kilometer rond Mol zijn zeker bespreekbaar. Meer weten? Neem dan eens een kijkje op www.stek.coach.

