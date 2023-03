Maar liefst 38 Molse straten krijgen nieuwe asfaltlaag

Vragen over autisme? Kom naar de gratis film- en infoavond in Ten Hove

In aanloop naar Wereld Autisme Dag op 2 april organiseert de werkgroep Autisme Mol een gratis film- en infoavond op vrijdag 31 maart. Iedereen is welkom tussen 18.30 en 21.30 uur in het restaurant van het lokaal dienstencentrum in Ten Hove.