Maar liefst 23.000 enthousiaste leerlingen knallen de zomer in op Pennenzakkenrock: “Nog drukker dan op Graspop”

Mol Vier kittens gedumpt in doos aan Ring van Mol: “Nog een paar uur langer in die hitte hadden ze niet overleefd”

Terwijl menig Mollenaar afgelopen donderdag verkoeling zocht in het verfrissende water van het gemeentelijk zwembad, vochten vier kittens even verderop voor hun leven in de zinderende hitte. Op het kruispunt van de Sint-Janstraat en het Heipad, vlak naast de Molse ring, waren ze door hun eigenaar voor dood achtergelaten in een kartonnen doos. Een voorbijganger merkte hen op en schakelde meteen Poezencentrale Mol in om de diertjes te redden. “Hun buikjes stonden bol van de wormen”, zucht Stephanie Loomans van Poezencentrale Mol.

20 juni