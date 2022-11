M.I.N. Mol vzw organiseert kerstmarkt in kerk Achterbos: “Alle opbrengst gaat integraal naar onze werking”

M.I.N. Mol vzw zet zich al bijna 40 jaar in voor gezinnen in financieel kwetsbare situaties. Hun missie? Armoede op tijd opsporen en ingrijpen voor het te laat is. Wie toch in armoede belandt, kan elke week terecht in hun thuisbasis - de kerk van Achterbos - voor onder meer kleren, schoenen en huishoudspullen. De vrijwilligers staan ook altijd paraat met een luisterend oor en verwijzen gezinnen door naar de juiste instanties, die hen verder kunnen helpen. Doorheen het jaar organiseren ze ook verschillende activiteiten om geld in te zamelen, waaronder de jaarlijkse kerstmarkt. “Enkel met corona hebben we geen kerstmarkt georganiseerd, maar anders is dat een vaste traditie”, zegt secretaris Kris Heijlen. “Op onze kerstmarkt verkopen we alles van kerstballen en -decoratie tot kleren en speelgoed aan zachte prijzen.”

Alle spullen op de kerstmarkt zijn ofwel nieuw ofwel tweedehands, maar zijn allemaal gedoneerd door milde schenkers die de vzw een warm hart toedragen. “Zo kwam een dame uit Westerlo onlangs een hele auto vol nieuwe spullen schenken voor de kindjes. Haar kleinkind had zelfs kerstdecoratie gemaakt uit yoghurtpotjes. Dat is toch fantastisch?”, zegt voorzitter Diane Kerkhofs. “We kiezen er overigens bewust voor om alle spullen aan zachte prijzen te verkopen. Zo kunnen ook de mensen van onze eigen doelgroep hier hun sinterklaas- en kerstcadeaus en decoratie vinden. Velen van hen komen ook naar de kerstmarkt uit dankbaarheid, om ook eens iets terug te kunnen doen voor de vzw. Dat vind ik mooi. Maar ook andere mensen zijn uiteraard meer dan welkom om eens binnen te springen en het goede doel te steunen. Dit weekend zwaaien we weer de deuren open, telkens van 13 tot 17 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om eens binnen te springen.”

Koude kerk

Naast koopjes vind je op de kerstmarkt overigens ook lekker warme glühwein, koffie en soep. “En dat is ook nodig, want het is koud in onze kerk”, lacht Diane. “Uit principe zetten wij onze verwarming niet aan. Onze mensen zitten thuis zelf in de kou omdat ze de verwarmingskosten niet kunnen betalen. En dan zouden wij stoken voor buiten? Dat zou haaks op onze visie staan. Koud bier en cola worden dus niet veel verkocht op onze kerstmarkt. (lacht) Maar dat is niet erg. Door niet te verwarmen, houden we meer centen over voor wat echt belangrijk is: mensen in nood helpen”, zegt ze. “De laatste tijd melden er zich elke week wel een vijftal nieuwe gezinnen aan, wat echt enorm veel is. Zelfs gezinnen met twee verdieners komen steeds vaker in de problemen door die hoge energieprijzen. We horen echt zeer schrijnende verhalen”, zucht Diane.

Gelijke start

Alle opbrengst van de kerstmarkt gaat dan ook integraal naar de werking van de vzw. Zo zamelen de vrijwilligers geld in om kinderen uit kwetsbare gezinnen een leuke vakantie te bezorgen en willen ze de zijkapel van de kerk ombouwen tot gezellige ontmoetingsruimte. Ook mogen alle schoolgaande kinderen in augustus langskomen voor een nieuw paar schoenen en schoolgerief. “We vinden het immers belangrijk dat zij samen met alle andere kinderen een gelijke start kunnen maken in september”, zegt Kris. “Nog een belangrijk project zijn onze sinterklaas- en eindejaarsgeschenken. In november krijgen alle ouders de kans om bij ons speelgoed te komen kiezen voor de kinderen om hen toch een fijne Sinterklaas te bezorgen. In december voorzien we voor iedereen een eindejaarsgeschenk. Daarbij krijgen alle kinderen bijvoorbeeld een degelijke pyjama, ondergoed en sokken.” Wil je meer weten over de projecten? Neem dan zeker eens een kijkje op www.minmol.be.

Praktisch

De kerstmarkt van M.I.N. Mol gaat door op zaterdag 3 en zondag 4 december telkens van 13 tot 17 uur in de kerk van Achterbos (Jozef Calasanzstraat).

