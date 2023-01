Lokale PVDA klinkt voor het eerst op het nieuwe jaar in eigen gemeente: “Deze afdeling wordt sterk getrokken door jonge mensen”

De meeste lokale afdelingen van de PVDA in de provincie zakken rond de jaarwisseling af naar de zetel in Antwerpen om daar samen te vieren. “Enkel gemeenten waar we al echt stevig verankerd zijn, hebben een eigen nieuwjaarsreceptie. We willen zo dicht mogelijk bij onze leden en sympathisanten staan", zegt Delespaul. “De Molse afdeling is nu sterk gegroeid. We breken verder door in deze streek en willen hier graag nog een breder publiek aantrekken. Toch mogen we trots zijn dat de lokale afdeling hier sowieso al sterk wordt getrokken, met name door jonge mensen. Dat geeft hoop voor de toekomst.” Delespaul sprak de lokale PVDA-leden ook toe om hun missie en doelstellingen voor de komende tijd in de verf te zetten: de verlaging en blokkering van de energieprijzen, mee beleid voeren op lokaal niveau en een duidelijk, links alternatief bieden voor de jeugd.