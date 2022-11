Lokale politie controleert streng op fietsverlichting

De agenten zullen vooral ’s morgens en ’s avonds controleren op drukke schoolroutes en in schoolomgevingen. Maar ook tijdens fuiven of andere evenementen in Balen, Dessel en Mol mag je je aan controles verwachten. De politie controleert overigens alle fietsers en niet enkel schoolgaande jongeren. Wie jonger is dan 16 en in overtreding is, moet op woensdagnamiddag of zaterdagochtend een verplichte verkeersklas volgen. Ben je ouder dan 16 jaar en is je fietsverlichting niet in orde, dan riskeer je een boete.