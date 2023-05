Lionsclub Campinia zamelt 50.000 pampers in voor Huis van het Kind: "Een welgekomen geschenk. Vooral de grote maatjes kunnen we goed gebruiken”

Hoge grondwater­stand zorgt voor vertraging in groot riolerings­pro­ject

De werken op het kruispunt Sint-Apollonialaan – Bruggeske – De Rooy zitten op schema. De rioleringswerken zijn op deze locatie achter de rug en de aannemer is er bezig met de bovengrondse aanleg. Door de hoge grondwaterstand lopen de rioleringswerken in de Sint-Apollonialaan tussen Achterbos en het kruispunt met het Bruggeske en in de Goorstraat/Peperstraat echter vertraging op.