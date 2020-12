Lily kon geen afscheid nemen van haar zus Angèle, die stierf in Mols woonzorgcentrum: “Wij mochten niet bij haar zijn, de Sint wel”

Op 4 december werd er een sinterklaasfeest gehouden in woonzorgcentrum Hemelrijck. Het leek een onschuldig dagje vermaak voor de bewoners, tot twee dagen later de hulpsint positief testte op Covid-19, waarna het hele wzc overspoeld werd door het virus. Een week later stond de teller al op 75 besmettingen. Het leek nog mee te vallen, de meesten hadden lichte symptomen. Tot op 13 december de eerste bewoner de strijd verloor. “Ons Angèle”, zegt haar zus Lily Lenaerts uit Mol. Drie weken later staat de teller al op 24 overleden bewoners en is het aantal infecties er opgelopen tot 158: 80 bewoners van het woonzorgcentrum, 38 in de assistentiewoningen en 40 medewerkers.