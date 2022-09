Lichtstoet Rozenberg herleeft na 2 jaar coronapauze: “Ondanks de moeilijkheden heeft geen enkele ploeg afgehaakt”

MolDe oudste lichtstoet ter wereld is weer terug van weggeweest, jawel! Door corona hebben we er lang op moeten wachten, maar deze zaterdag rijden de fonkelende praalwagens van Lichtstoet Rozenberg weer door de Molse straten. Al was dat niet evident, want de pandemie en de stijgende energie- en grondstofkosten deden het spektakel bijna de das om. “We zijn erg creatief moeten zijn, maar het belooft een prachtige stoet te worden”, verzekert Stefan Weckx, voorzitter van de Koninklijke Maatschappij De Rozenband.

Lichtstoet Rozenberg ontstond reeds in 1885 en is erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Wat ooit begon als fakkeloptocht met feestelijke muziek om de plaatselijke kermis op te fleuren, groeide al snel uit tot een van de grootste spektakels in de ruime omgeving. Na de eerste wereldoorlog werd in 1919 de stoet uitgebreid tot een deel van Ginderbuiten. Zo kreeg het naburige gehucht uiteindelijk zelf het idee om een eigen lichtstoet te organiseren voor de kermis. Na de tweede wereldoorlog wilde Lichtstoet Ginderbuiten graag aansluiten bij Lichtstoet Rozenberg, maar de aanvraag werd verworpen. De breuk was definitief, maar de lichtstoeten bestaan vandaag naast elkaar en nemen vaak ook gezamenlijke beslissingen.

Quote Eerlijk? Een derde coronajaar had Lichtstoet Rozenberg misschien niet overleefd. De beperkin­gen waren net op tijd opgeheven Stefan Weckx, Koninklijke Maatschappij De Rozenband

Dat was ook het geval tijdens de coronacrisis. “In 2020 hebben we samen een stoetmoment gecreëerd aan het gemeentehuis. Toen koesterden we natuurlijk nog de hoop dat onze stoeten in 2021 wel weer zouden mogen doorgaan. Maar in maart 2021 hebben we toch maar beslist om de stoeten af te gelasten”, vertelt Stefan Weckx, voorzitter van de Koninklijke Maatschappij De Rozenband. “Dat was toch wel een moeilijke periode, eentje waar we zijn door gesparteld. Vooral ‘the spirit’ in leven houden wanneer je niet fysiek mocht samenkomen, dat bleek een enorme uitdaging. Eerlijk? Een derde coronajaar had Lichtstoet Rozenberg misschien niet overleefd. De beperkingen waren net op tijd opgeheven, oef.”, lacht hij.

Straatanimatie

De bouwers van de lichtstoet beginnen natuurlijk al vele maanden op voorhand te werken aan hun wagens, meestal in maart of april. “Dit jaar mochten we gelukkig weer, maar de opstart was moeizaam. Ondanks alle miserie heeft er toch geen enkele ploeg afgehaakt. Daar ben ik wel bijzonder trots op”, vertelt hij. Daardoor zal er weer evenveel spektakel als anders zijn. “Het belooft een zeer mooie stoet te worden. Zo bestaan de Roze Vinken, de tweede oudste groep van bouwers, dit jaar 50 jaar. Zij hebben dus alles uit de kast gehaald om in de prijzen te vallen voor hun jubileum. Maar daarnaast zijn er ook zoveel verschillende thema’s dit jaar, van abstracte kunst tot operascènes, van de mythologische wereld tot sprookjes. Nog een nieuwigheid is de unieke act ‘Time’, die als straatanimatie naast de stoet zal mee wandelen."

Volledig scherm Archiefbeeld Lichtstoet Rozenberg © Lichtstoet Rozenberg

En uiteraard zullen de wagens weer vooral uitgedost zijn met de traditionele, kleine gloeilampjes die Lichtstoet Rozenberg zo typeren. “We zweren erbij. (lacht) Ze worden handmatig, een voor een gemonteerd. Deze techniek wordt nergens anders meer toegepast, maar het is traditie. Wil een praalwagen een prijs in de wacht slepen, dan moet hij uitgerust zijn met de traditionele gloeilampjes”, vertelt Stefan trots. “We blijven dus weg van de ledslangen die elders vaak gebruikt worden. De gloeilampjes worden daarnaast wel omgeven door modernere lichttechnologieën, evenals elektromechanische bewegingstechnieken en geluidsinstallaties. Onder de wagenbouwers zitten inmiddels veel ingenieurs, IT’ers en vaklui. Zij hebben dus alle kennis en ervaring om die te verenigen met de traditionele gloeilampjes.”

Prijskaartje

Kortom, we gaan dit weekend weer ogen tekort komen. En dat voor een zacht prijsje. “Ondanks alle prijsstijgingen hebben we samen met Lichtstoet Ginderbuiten beslist om die kosten niet door te rekenen aan de toeschouwers. Uiteraard rekenen we dan wel op een massale opkomst om dat wat te compenseren”, knipoogt de voorzitter. “Want het is bijna onbetaalbaar geworden. Een wagen bouwen kost al snel duizenden euro’s en nu de prijzen zo de pan uit swingen, loopt dat steeds hoger op. Voor de elektriciteit in onze loodsen en sommige materialen zoals verf en hout betalen we nu wel het viervoudige. Dat zijn dus serieuze extra kosten”, vertelt hij. “Maar we wilden na deze lange coronapauze toch ook een geste doen naar onze bezoekers. Zo loopt de voorverkoop nog tot zaterdag, de dag van de stoet zelf. Iedereen kan er kaarten kopen die 2 euro goedkoper zijn dan een standaardticket. Zo hopen we iedereen te overtuigen om zaterdag mee te genieten van de 138ste editie van Lichtstoet Rozenberg.”

Praktisch

Lichtstoet Rozenberg rijdt uit op zaterdag 10 september. Het doorlopend animatieprogramma vangt aan om 19 uur. Om 20.35 uur geniet je van vuurwerk, waarna om 20.45 uur de stoet vertrekt. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis komen kijken, volwassenen betalen 7 euro. Tickets zijn in voorverkoop verkrijgbaar voor 5 euro. De stoet zal te bewonderen zijn in de Gompelbaan, G. Gezellestraat, Rozenberg, Bergstraat, Voogdijstraat en Statiestraat.

Volledig scherm Rik Kreitz van De Plantrekkers is helemaal klaar voor de 138ste editie van Lichtstoet Rozenberg. © Liese Demeulenaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.