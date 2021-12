Levensgevaarlijk: wegpiraat filmt eigen roekeloos rijgedrag door straten van Mol

Wanneer de beelden precies gemaakt zijn, is momenteel nog onduidelijk. Wel is geweten dat de bestuurder maar al te goed beseft dat hij gevaarlijk bezig is. Onder het filmpje dekt hij zich namelijk in door te zeggen dat de beelden gemaakt werden in... Mexico. Toch zie je al snel dat het om het centrum van Mol gaat. Het filmpje start ter hoogte van de Keirlandse Zillen. Daarna drift hij over het stationsplein en rijdt hij via de Jakob Smitslaan, Peerdskerkhof en Korenbloemstraat naar de Nieuwstraat. Daar trapt hij hard op het gaspedaal, rijdt hij deels over het tegenliggende baanvak en begint hij pas echt stevig te driften.

Vervolgens steekt hij de Zuiderring over en maakt hij een rondje in de Hemelrijkstraat en Kruisven/Heidehuizen. Ter hoogte van woonzorgcentrum Hemelrijck verliest hij zelfs een seconde de controle over het stuur. Hij wappert achteraf even met zijn hand om zijn kijkers duidelijk te maken dat het eventjes ‘close’ was, maar hij doet gewoon verder. Aan het Schooltje van de Hei laat hij namelijk weer zijn ‘kunsten’ zien. Vervolgens raast en drift hij verder over de smalle plattelandswegen.

YouTuber

Het filmpje in Mol werd vermoedelijk dinsdag 28 december geüpload op het YouTubekanaal dyhoevt. De YouTuber postte al een tiental gelijkaardige video’s, meestal gefilmd van achter zijn eigen stuur. Het is overigens niet de eerste keer dat hij naar Mol trekt om te filmen. In andere video’s is te zien hoe hij ‘s nachts, soms vergezeld van een passagier, over een verbindingsweg en door de Molse straten raast. Op nog een ander filmpje is een reclamebord voor een voetbalwedstrijd tussen OG Vorselaar en Berg en Dal (Meerhout) te zien. De bestuurder woont dus in de Kempen of komt er regelmatig om te filmen, en dat terwijl hij onder elke video beweert dat hij de beelden in Mexico maakte.

Om zijn gevaarlijke avonturen te filmen, maakt hij vermoedelijk gebruik van een kleine camera die hij vastmaakt aan zijn hoofd of torso. Wanneer hij links en rechts kijkt bij een kruispunt, beweegt de camera immers mee. De identiteit van de bestuurder is voorlopig nog een raadsel. Aan zijn handen op het stuur valt wel af te leiden dat het gaat om een man met een lichte huidskleur.

Onderzoek

Wanneer we De lokale politie Balen-Dessel-Mol was nog niet op de hoogte van de feiten, maar beloofde de beelden te onderzoeken. Even later bleek dat de politie van Geel de man al op het spoor was. “

“Het is de eerste keer dat ik ervan hoor. Voor zover ik weet, zijn er nog geen meldingen of klachten over binnengekomen”, reageerde politiewoordvoerder Robert Lehaen. “Maar we gaan de beelden zeker intern bekijken in een onderzoek. Als hij daadwerkelijk inbreuken heeft gepleegd op de wegcode, mensen in gevaar heeft gebracht of overlast heeft veroorzaakt, dan zullen we de man opsporen.” Achteraf bleek dat

GAS-boete

Opvallend is dat gemeente Mol nog maar pas haar GAS-reglement heeft aangepast om driften te verbieden. Het ging daarbij expliciet om donut driften. Daarbij draaien bestuurders aan hoge snelheid rondjes met hun wagen, waardoor ze cirkelvormige bandensporen achterlaten op het wegdek. Vanaf 1 maart volgend jaar kan je daarvoor een GAS-boete krijgen in Mol.

Bekijk ook: