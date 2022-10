Leuk VR-spel wijst jongeren op belang van zichtbaarheid in het verkeer: “We zijn toch wel geschrokken van onze scores”

Elk jaar opnieuw schiet het aantal ongevallen met zwakke weggebruikers in de ochtend- en avondspits de hoogte in wanneer het herfst wordt. “Deze stijging is te verklaren door de korter wordende dagen, waardoor voetgangers en fietsers vaker bij schemerlicht of in het donker op pad zijn, en dit in combinatie met druk autoverkeer. De verminderde zichtbaarheid vergroot het risico dat kwetsbare weggebruikers worden aangereden”, zegt schepen Verbeke. “Dit patroon zien we ook bij ongevallen met jongere voetgangers en fietsers (van 10 tot 18 jaar). Daarom organiseert de dienst jeugd en sport in samenwerking met het verkeerseducatief centrum het project ‘Zichtbaarheid’. Doelgroep zijn leerlingen uit het derde middelbaar. Speciaal voor hen werd door een externe firma een spel met virtual realitybrillen uitgewerkt.”

Schepen Andreas Verbeke waagde zich ook aan de simulatie.

Tijdens het virtual realityspel moeten de jongeren zoveel mogelijk andere weggebruikers in het donker proberen te detecteren: sommige weggebruikers dragen fluokleuren of reflecterende kledij en hebben fietsverlichting, anderen vallen totaal niet op in het verkeer. Op het einde van het spel krijgen ze een score. Achteraf wordt het resultaat besproken. Schepen Verbeke zelf waagde zich ook aan de simulatie. “Het is echt een interessante ervaring. Je denkt dat je de meesten wel gezien hebt, maar dat valt toch tegen. Mijn score was zeker niet denderend”, geeft hij toe. “Het toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is om op te vallen in het donker. Zeker bij de jongeren van 14 à 16 jaar moeten we daarop hameren. Zij zitten nu eenmaal rond die leeftijd dat een fluovestje dragen niet meer cool is, terwijl dat echt het verschil kan maken.”

Schaamte

In totaal zullen zo’n 700 leerlingen uit alle Molse secundaire scholen deelnemen aan de preventiecampagne. Woensdag was het alvast de beurt aan onder meer de opleiding Haarverzorging van Sint-Lutgardis. “We hebben tijdens de introductie geleerd hoe een zwakke weggebruiker eruitziet in het donker, afhankelijk van welke kledij hij aan heeft. Het dragen van fluo is eigenlijk echt wel belangrijk”, zegt Cléo (14). Dat werd ook meteen duidelijk tijdens het VR-spel. “Het was een goede voorbereiding voor wanneer we zelf achter het stuur kruipen, maar ik ben toch wel geschrokken van onze scores. Er waren echt wel veel mannetjes die ik niet gezien had”, zegt Yaman (16).

Na het VR-spel speelden de scholieren nog een memoryspel met fluorescerende letters.

De VR-bril heeft hen dus toch iets doen inzien, maar gaan ze nu zelf ook beter hun best doen om op te vallen in het verkeer? “Ik zou zelf beter een fluovestje aandoen als ik fiets, dat weet ik. Maar ik zou me schamen als ik zo op school aankom omdat ik dan de enige zou zijn”, bekent Cléo. De scholieren hebben gelukkig wel een oplossing voor dat probleem. “Eigenlijk zouden er kleren moeten zijn, die in de mode zijn maar dan wel met fluokleuren of fluorescerende accenten. Dan zouden we ons daarvoor niet schamen en toch veiliger zijn in het verkeer”, besluit Yaman.

Extra controles

Gelukkig voor de scholieren is een fluovestje dragen op de fiets (nog) niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Wat echter wel wettelijk verplicht is, is een correcte en werkende fietsverlichting wanneer het donker is. Na deze preventiecampagne zal de politiezone Balen-Dessel-Mol alvast extra gerichte controles uitvoeren op de fietsverlichting van de schoolgaande jeugd. “Het is vaak uit nonchalance dat ze het niet opzetten. Gemiddeld zijn er zo elk jaar wel een 120 fietsers in overtreding bij deze controles”, zegt Hans Willems van de lokale politie.

“De voorbije jaren hebben door corona eigenlijk controles kunnen doen, dus ik ben wel eens benieuwd naar het aantal overtredingen dit jaar. Het spel met de VR-brillen hebben we immers pas vorig jaar geïntroduceerd. Of het een positief effect heeft op de scholieren weten we dus nog niet. We zullen de komende maanden in ieder geval veel ‘s ochtends controleren op de drukste schoolroutes, maar net zo goed ‘s avonds bij fuiven.” Scholieren die fietsen zonder de correcte verlichting hebben overigens een proces-verbaal voor jongeren aan hun been. Zij worden dan op een woensdagmiddag of zaterdagochtend uitgenodigd voor een extra les over de wegcode en de plaats van de fietser op de weg in het verkeerseducatief centrum op de Molderdijk.

Met een VR-spel leren Molse scholieren hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn in het verkeer.

