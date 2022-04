Leoclub Mol-Geel Zuiderkempen viert tienjarig bestaan: "Al meer dan 140.000 aan goede doelen geschonken”

ZuiderkempenLeoclub Mol-Geel Zuiderkempen heeft iets te vieren. De lokale jongerenafdeling van de Lions blaast namelijk tien kaarsjes uit. In al die jaren zamelden de jongeren al meer dan 140.000 euro in voor sociale goede doelen. “En daar mogen we toch wel trots op zijn”, glundert oud-voorzitter Christophe Boeckx.

Wie zijn de Leo’s, vraagt u? Een hechte groep jongeren tussen 18 en 30 jaar die zich engageren voor het goede doel. Ze steken de handen uit de mouwen als vrijwilligers en sprokkelen fondsen met creatieve fundraisers. “Zo organiseren we het hele jaar door allerlei activiteiten, van een kerstmarkt en kerstcafé tot een halloweenfeest en schirmbar. En natuurlijk onze jaarlijkse toneelvoorstelling. Vorig jaar schreven we ook nog een kookboek met recepten van Kempische chef-koks die focussen op onze streekproducten”, vertelt oud-voorzitter Christophe Boeckx.

De opbrengst van al hun inspanningen investeren de jongeren opnieuw in de lokale gemeenschap. “Al het ingezamelde geld schenken we steevast aan lokale doelen. Op die manier kunnen we een persoonlijke band opbouwen met deze organisaties en alle mensen die zij ondersteunen”, legt hij uit. “We kiezen er daarbij bewust voor om onze fondsen niet aan één groot doel te schenken, maar om ze te verspreiden over verschillende organisaties, zodat zij er allemaal op vooruitgaan."

Toneelvoorstelling

En dat doen de jongeren nu al tien jaar lang. In die tijd zamelden ze al een mooi bedrag in. “In totaal schonken we al meer dan 140.000 euro weg. Daar mogen we best trots op zijn”, glundert Christophe. Maar dat bedrag zal dit jaar nog flink aansterken. Na twee jaar organiseren de Leo’s namelijk deze maand opnieuw hun populaire toneelvoorstelling, die steeds veel geld in het laatje brengt. “Dit jaar is het zelfs een primeur, want het toneel wordt vanaf dit jaar samen georganiseerd met Lions Campinia in een volledige samenwerking. Lions campinia is een groep met oud-leo’s en nieuwe personen die zich graag inzetten voor het goede doel vanuit een nieuwe club. Zo slaan twee clubs de handen in elkaar om er een nog groter succes van te maken”, vertelt Christophe.

Volledig scherm Leoclub Mol-Geel Zuiderkempen bij de oprichting tien jaar geleden. © Leoclub Mol-Geel Zuiderkempen

Samen brengen ze het stuk Paradisos van Dimitri Leue. “Het vertelt het scheppingsverhaal in een grappig jasje. We hebben het stuk gekozen omdat beide clubs ervan overtuigd waren dat we er samen een leuk geheel van konden maken”, zegt hij. “Eigenlijk was het de bedoeling dat we het stuk al in 2020 op de planken voerden, maar corona stak daar een stokje voor. Nu pikken we de draad dus weer op en hebben we zelfs extra spelers. Ook de regie en de bouw van het decor en de foyer wordt volledig gedragen door onze eigen leden. We kijken er alvast enorm naar uit.”

Praktisch

De toneelvoorstelling gaat door op 15, 16, 21, 22 en 23 april. Tickets zijn beschikbaar op www.paradisos.be.