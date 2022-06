Legacy Festival verwacht 18.000 festivalgangers aan het Zilvermeer: “In tien jaar tijd uitgegroeid tot grootste retro-dance festival van België”

Een vol huis betekent dat er op zaterdag meer dan 10.000 bezoekers afzakken naar Legacy Festival. In totaal verwacht de organisatie ongeveer 18.000 festivalgangers verspreid over het weekend. “Met het mooie weer in aantocht belooft het alweer een knaleditie te worden”, glundert Keirsmaekers. “Vanuit het hele land zakt men af naar Mol en ook de camping trekt meer en meer mensen aan. Niet moeilijk wanneer je het terrein bekijkt. Aparte standplaatsen, elektriciteit en mooie sanitaire blokken. Legacy staat voor kwaliteit op de podia, op het festivalterrein en zeker ook op de camping. De parkings en toiletten op het festivalterrein blijven net zoals de voorbije jaren volledig gratis trouwens.”

Anti-drugs

Nic Keirsmaekers wil dat het festival door het leven gaat als één groots feest, zonder ongemakken. “Daarom zetten we ook streng in op de strijd tegen drugs op ons festival”, vertelt hij. “Aan de ingang worden dan ook strenge controles gehouden door onze mensen. We willen in het nieuws komen met onze mooie organisatie en daar hoort in de verste verte geen drugsgebruik bij. Feesten op Legacy, da’s feesten zonder drugs!”

XXL-versie in 2023

Tot slot blikt de organisator al even verder naar de editie van volgend jaar. “Dan bestaan we exact tien jaar en dat vieren we met een XXL-versie. Veel kunnen we er nog niet over kwijt, alleen dat het festival in 2023 op vrijdag en zaterdag zal plaatsvinden,” weet hij. “Dat gebeurt telkens in samenspraak met de gemeente Mol, het provinciaal Domein Zilvermeer en de politie. Deze samenwerking verloopt al vanaf jaargang één perfect en daar zijn we blij om. We willen als Legacy zijnde een goede buur en vriend van iedereen zijn. Iets dat tot op heden steeds gelukt is.”