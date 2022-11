Leerlingen Sint-Jan Berchmanscollege maken als eersten kennis met nieuwe tool Kzitermee.be: “Een op vier voelt zich slecht in zijn vel”

MolLogo Leieland en Logo Kempen hebben dinsdag samen de vernieuwde geestelijke welzijnstool Kzitermee.be gelanceerd op het Sint-Jan Berchmanscollege. Het platform bundelt maar liefst 500 diensten uit de regio die werken rond mentale gezondheid. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst geeft de tool enkele suggesties van instanties die je kunnen helpen als je het moeilijk hebt. “Veel jongeren weten niet waar of bij wie ze terecht kunnen. Of ze durven geen hulp te vragen. Kzitermee moet daar verandering in brengen”, zegt Evy Bens van Logo Kempen.

Logo Leieland startte met de eerste versie van Kzitermee.be in 2018. Ook Logo Kempen is niet aan zijn proefstuk toe en introduceerde in 2015 het Hulpkompas. De tools registreerden zo’n 14.000 opzoekingen op jaarbasis en smelten nu samen tot de nieuwe Kzitermee.be om de weg naar hulp eenvoudiger te maken. “Want uit onderzoek blijkt dat maar liefst één op vier Belgen zich slecht in zijn vel voelt of ooit geconfronteerd wordt met psychische problemen. En nog meer mensen krijgen er onrechtstreeks mee te maken, bijvoorbeeld omdat ze partner, ouder, kind, collega … zijn van een persoon met een psychisch probleem”, zegt Evy Bens van Logo Kempen.

Ook bij jongeren blijken de cijfers niet goed te zijn. “De jongeren geven ook zelf aan dat ze het belangrijk vinden dat scholen meer doen rond mentale gezondheid. De drempel om professionele hulp te zoeken is namelijk nog vaak heel groot. Veel jongeren weten ook gewoon niet bij welke instanties ze terecht kunnen wanneer ze problemen hebben of durven geen hulp te zoeken. Door erover te praten op school wordt dat taboe hopelijk wat doorbroken”, zegt ze. “Maar ook onze nieuwe tool Kzitermee.be wil geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken. Op het platform bundelen we maar liefst 500 diensten uit de regio die werken rond mentale gezondheid. Wij schrokken er zelf van hoeveel dat er wel niet waren, terwijl de meeste nog vrij onbekend zijn.”

Vragenlijst

Maar hoe werkt de nieuwe tool nu precies? “Aan de hand van enkele vragen begeleidt de tool jou naar de juiste dienstverlening, als je hulp zoekt voor jezelf of iemand anders uit je omgeving. Ook professionals, huisartsen, leerkrachten, etc. kunnen terecht op de website zodat zij de persoon die het moeilijk heeft, kunnen begeleiden naar de juiste instanties. Sterker nog, je kan ook via de website rechtstreeks contact opnemen met de organisatie en je hulpvraag stellen”, legt Evy uit. “Kortom, Kzitermee is een belangrijke tool voor onze jongeren, maar er is er eigenlijk voor iedereen. We willen met Kzitermee.be bijdragen tot een geestelijk gezondere regio. Zit je met iets? Praat er dan over.”

Volledig scherm Na het spel gaf Logo Kempen uitleg over waar de jongeren voortaan terecht kunnen als ze problemen hebben. © Liese Demeulenaere

Stoelenspel

De primeur van het nieuwe platform was alvast voor de leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen van het Sint-Jan Berchmanscollege. Via een eenvoudig stoelenspel werden ze eerst geconfronteerd met allerlei stellingen rond mentale gezondheid. Als de stelling op hen van toepassing was, dan moesten ze gaan zitten. Het begon allemaal erg luchtig, maar naarmate het spel vorderde, werden de stellingen serieuzer. ‘Ik ken iemand die naar de psycholoog gaat’, ‘Ik heb me de afgelopen zeven dagen wel eens eenzaam gevoeld’, ‘Ik word gepest of ben al gepest geweest’, ... Wie zich niet comfortabel voelde om zulke dingen te bekennen, moest dat uiteraard ook niet. Maar het spel straalde wel een belangrijke boodschap uit, want iedereen moest wel eens gaan zitten. Iedereen heeft het dus soms wel eens moeilijk. Iedereen ‘zit’ wel ergens mee.

Quote Eén op vier? Ja, dat zijn gewoon cijfers. Het is heel anders om dat met je eigen ogen te zien bij je klasgeno­ten Aiden (18), Leerling van het Sint-Jan Berchmanscollege

Groepsdruk

Na het spel werd er gesproken over mentale gezondheid en waar jongeren terecht kunnen wanneer ze een probleem hebben. Als afsluitertje mochten ze allemaal een gevoelsbutton uitkiezen met daarop een emoji, die duidelijk maakt hoe zij zich op dat moment voelden. “Ik vond het wel heel interessant om te zien hoe de anderen reageerden op de stellingen”, zegt Flor (17). “Ik heb zelf altijd eerlijk geantwoord, want ik ben gewoon heel open. Maar ik zag dat anderen soms twijfelden of dat mijn vrienden vanwege de groepsdruk toch niet gingen zitten, terwijl ik weet dat de stelling wel van toepassing is op hen”, vertelt hij. “Ik vind het ook goed dat scholen meer doen rond geestelijke gezondheid. Niet dat ik zelf met mijn problemen zou aankloppen bij mijn school, maar klasgesprekken over de beschikbare instanties kunnen wel een opstapje zijn naar professionele hulp. Kzitermee lijkt me ook een goed initiatief, dat hulp weer een stukje toegankelijker maakt.”

Volledig scherm Flor (17) en Aiden (18) uit 6 Humane Wetenschappen van het Sint-Jan Berchmanscollege zijn blij dat mentale problemen uit de taboesfeer worden gehaald. © Liese Demeulenaere

Ook Aiden (18) is enthousiast over de nieuwe tool en de interactieve lancering. “Het spel maakte het wel zeer visueel. Eén op vier? Ja, dat zijn gewoon cijfers. Het is heel anders om dat met je eigen ogen te zien bij je klasgenoten”, zegt hij. “Voor sommigen was het ook lastig om altijd eerlijk te antwoorden, dat zag je. Niet iedereen kan daar even gemakkelijk over praten. Ik heb gelukkig een goede vriendengroep, waarin zulke dingen wel bespreekbaar zijn”, vertelt hij. “Dat er nu een nieuw platform bestaat om je op weg te helpen als je problemen hebt, vind ik een goede zaak. Ik kende bijvoorbeeld wel AWEL Jongerentelefoon, maar van de andere organisaties had ik nog nooit gehoord. Nu zijn die allemaal handig gebundeld.”

Praktisch

Zit jij of iemand je omgeving ergens mee? Neem dan zeker eens een kijkje op www.kzitermee.be.

Volledig scherm Tijdens het stoelenspel werden de leerlingen geconfronteerd met allerlei stellingen over geestelijke gezondheid. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol. © Liese Demeulenaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.