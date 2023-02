Leerlingen Campus Sint-Paulus maken nestkastjes om processierups te bestrijden

“Processierupsen zorgen in het voorjaar en de zomer voor hevige jeukhinder voor iedereen die ermee in aanraking komt. Om deze hinder maximaal te beperken, kiezen we voor een oplossing die goed is voor de natuur én voor het onderwijs”, zegt schepen voor Groen Frederik Loy (CD&V). “Deze nestkastjes trekken mezen aan, die op een natuurlijke manier helpen tegen de processierupsen in het voorjaar en in de zomer. Een mezenjong eet een honderdtal processierupsen per dag; ze vinden het een echte lekkernij.” Het is overigens niet de eerste keer dat de gemeente een natuurlijke vijand inschakelt om ongedierte te bestrijden. Zo worden er al oorwormen en lieveheersbeestjes gebruikt om bladluizen te weren uit lindebomen.