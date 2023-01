Lagere school Rozenberg renoveert en breidt uit

Vanaf maandag 16 januari is het voetpad en de nabijgelegen rijstrook van de Molenstraat over een afstand van 100 meter tot minstens eind 2023 volledig afgesloten om een veilige werfzone te creëren. Daardoor is het noodzakelijk om de circulatie ter hoogte van parking ’t Getouw te herzien voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. “De nodige tijdelijke bewegwijzering wordt voorzien. We verwachten van elke weggebruiker de nodige discipline, zodat de piekmomenten bij aanvang en het einde van de schooldag veilig verlopen”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke.

Voor auto’s geldt er daarom een circulatielus met eenrichtingsverkeer. “Alle inkomende auto’s – ook naar de achterliggende woonstraten of school Rozenberg – draaien in de Molenstraat ter hoogte van administratief centrum ’t Getouw meteen de parking op naar rechts. Via de laatste parkeerrij creëren we een doorsteek naar de tweede parking. Langs de haag die de parking scheidt van de Wandelweg rijd je over de parking richting secundaire school Rozenberg. Verkeer naar de achterliggende woonstraten kan naar rechts over het bruggetje”, legt de schepen uit. “Auto’s die de parking willen verlaten, volgen de volledige verplichte circulatie én kunnen vervolgens via de overblijvende rijstrook van de Molenstraat naar het kruispunt met de Rozenberg. Ook auto’s uit de achterliggende woonstraten moeten de verplichte circulatie via de parking volgen.”