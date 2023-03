Ladies Circle Mol schenkt ruim 16.000 euro aan lokale goede doelen

Riolerings­wer­ken Sint-Apollonia­laan gaan toch van start na twee weken uitstel

De grote werken in de Sint-Apollonialaan zouden aanvankelijk 20 februari starten, maar amper enkele dagen voor de startdatum werden de werkzaamheden plots uitgesteld. Er bleken namelijk meer zinkassen in de wegfundering aanwezig te zijn dan verwacht en dat kon de aannemer op dat moment niet bolwerken. De startdatum is nu verplaatst naar maandag 6 maart.