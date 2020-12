Labo’s onderzoeken rol Sint bij verspreiding virus: “Bang afwachten hoeveel besmettingen er nog bijkomen”

MolIn woonzorgcentrum Hemelrijck in Mol is het bang afwachten hoeveel besmettingen er deze week nog bijkomen. Pas vrijdag worden alle negatief-geteste bewoners en personeelsleden opnieuw getest. “Onderzoek in laboratoria moet in afwachting uitwijzen of de Sint al dan niet de (hoofd)bron van besmetting is geweest”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).