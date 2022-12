Laatste vrijetijdscheque is verkocht: Mol schakelt over op de UiTPas

Dessel Dessel zingt weer voor ‘ne nieuwen hoed’

Op vrijdag 6 januari zullen er naar jarenlange traditie opnieuw heel wat zangertjes verkleed op pad gaan in Dessel voor Driekoningen. Dit jaar valt de feestdag in de kerstvakantie, veel tijd dus om verkleed langs de huizen te gaan om te zingen voor “ne nieuwen hoed”! In Witgoor zorgt KWB aan de kerk tussen 13 en 17 uur voor gratis chocomelk en iets lekkers voor de kinderen. De volwassenen kunnen er aan democratische prijzen hun dorst lessen. Ook in Dessel-Centrum wordt er op het Campinaplein voor alle zangertjes een warm welkom met wat lekkers voorzien tussen 14.30 en 17 uur.

27 december