Laatste fase rioleringsproject Diepestraat gaat van start

Sinds maandag april vorig jaar worden er rioleringswerken uitgevoerd in Sluis om een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om ook de weginfrastructuur te vernieuwen. Het leeuwendeel van de werken is inmiddels achter de rug. “De aannemer legt op dit moment nog de laatste hand aan de nieuwe voetpaden in de Diepestraat. De oneven kant zal deze week volledig afgewerkt zijn. Aan de even kant blijven nog enkele putten open om de doorstroming van de riolering te kunnen controleren. Verder is de Diepestraat klaar”, zegt schepen voor Openbare Werken Andreas Verbeke.