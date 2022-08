Kunsthappening Mon Mol strijkt weer neer op de oevers van de Nete

Mol/Balen/Dessel/Retie Ontmoe­tings­mo­men­ten voor ouders van jongeren met een eetstoor­nis

Ouders van kinderen met een eetstoornis blijven vaak zitten met hun vragen en bezorgdheden over de aandoening. Daarom vinden er in het najaar twee ontmoetingsmomenten plaats in lokaal dienstencentrum in Ten Hove in Mol waar zij terecht kunnen.

23 juli