Kunstenaars gezocht die willen exposeren langs Open Kunstatelierroute

Vier dagen parkeerver­bod rond Campus Sint-Lutgardis

Van woensdag 5 tot en met zaterdag 8 april geldt er op een aantal plaatsen in de Heldenstraat, Gasstraat, Gasthuisstraat en Collegestraat een tijdelijk parkeerverbod. Een firma poetst die dagen namelijk de ramen van de schoolgebouwen van Campus Sint-Lutgardis, in opdracht van de school. Om de ramenwassers alle ruimte te geven, mag er dus even niet geparkeerd worden.