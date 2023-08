Koninklijke Molse Motorclub viert 100ste verjaardag met eigen boek

Pick-up gaat tweemaal over de kop en ontwortelt een boom op Zuiderring

Op de Zuiderring ter hoogte van de Borgerhoutsendijk is maandagmiddag omstreeks 12 uur een spectaculair verkeersongeval gebeurd. Een pick-up week er om nog onbekende reden af van zijn baanvak, reed de middenberm in, ging tweemaal over de kop om vervolgens aan de andere kant van de baan tot stilstand te komen tegen een boom.