Koekoekstraat afgesloten door bouwkraan

voetbal eerste provinciale Trainer Kris Goris na de mislukte start van Herselt: “Mijn vrees is jammer genoeg waarheid geworden”

In eerste provinciale veegde Herselt zaterdagavond als laatste ploeg de nul van de tabellen. In de partij tegen ‘s Gravenwezel-Schilde werd in extremis, en met tien man, een 2-2-gelijkspel uit de brand gesleept. Daarmee is het probleem van de nieuwkomer niet opgelost.

16 oktober