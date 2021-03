Kleine Rafaël (3) heeft zeldzame aandoening waardoor hij geen kuitbeen heeft: ouders starten crowdfunding om dure operatie te betalen

MolEen lachebek is het, Rafaël Debeuf (3) uit Mol. Genietend van het zonnetje in de tuin zonder zorgen. Maar de werkelijkheid is anders. Rafaël lijdt aan fibulaire hemimelie type 4, een aandoening die 1 op 250.000 kinderen treft. Hij is geboren zonder kuitbeen en heeft een heel kleine linkervoet. Een Amerikaanse arts wil Rafaël opereren, hem een nieuwe enkel geven en zijn been verlengen, maar daar is 75.000 euro voor nodig. Zijn ouders hopen via deze crowdfunding een groot deel van dat bedrag bijeen te krijgen.