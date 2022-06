Kinderraad sluit werkingsjaar af met zwerfvuilactie

dessel “Voor vanavond heb ik wel mijn Iron Mai­den-shirt bij”: hier en daar een vleugje wit, maar dresscode op Graspop blijft zwart

De Graspop Metal Meeting-vierdaagse in Dessel ging donderdag zonnig van start. Op voorhand had het Rode Kruis de festivalgangers aangeraden om wegens de hitte lederen of zwarte kledij in te ruilen voor een wit, koel T-shirt. Hoewel de meerderheid trouw bleef aan de zwarte dresscode, zagen we hier en daar lichtere tinten. En water.

