KFC Mol zoekt verhalen en foto's uit de oude doos voor 100ste verjaardag

KFC Mol werd opgericht in 1926. De honderdste verjaardag is dus nog ver weg, maar toch wordt er al gewerkt aan een jubileumboek. “We willen goed op tijd zijn. (lacht) Onze bedoeling is om er toch echt iets moois van te maken. Maar daarvoor hebben we hulp nodig”, Rudy Nuyts, een van de initiatiefnemers. De schrijvers lanceren namelijk een warme oproep aan alle Mollenaars om even in hun archief te duiken.