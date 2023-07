Kermisactie ‘Scoren op de Molse Foren’ maakte 46 winnaars gelukkig

Rusthuisbe­wo­ners bedwingen de golven van het Zilvermeer tijdens zeiltocht­je: "Ik heb ooit nog met een non gevochten, maar dit was toch spannender”

‘Zeil je voor het eerst, dan sla je een flater’ zingt Bart Kaëll uit volle borst, maar de bewoners van woonzorgcentrum Hof Ter Dennen in Vosselaar bewijzen het tegendeel. Dinsdagmiddag werden veertien gelukkigen namelijk voor de eerste keer in hun leven getrakteerd op een zeiltochtje op het prachtige Zilvermeer. En dat ging de meesten — ondanks een goede portie zenuwen — prima af. “Ik heb ons bootje zelfs even bestuurd. Eigenlijk was het helemaal niet zo moeilijk.”