Kermis Grote Jaarmarkt officieel geopend met gratis smoutebollen

Nieuw boek neemt je mee in het spoor van de tram in Mol

De jongere generaties kunnen het maar amper geloven, maar tot 1977 reed er een tram door Mol. Wie benieuwd is naar de geschiedenis van dit tramspoor of zin heeft in een stevige portie nostalgie, kan er alles over ontdekken in het nieuwe boek ‘Een tram in Mol’.