Kempense brandweerkazernes openen deuren voor communiefoto's

Het is inmiddels al een echte traditie bij de Kempense brandweer. In het voorjaar ontvangen ze honderden kinderen die de stoerste communie- of lentefeestfoto’s van hun klas willen hebben. Ze mogen dan namelijk poseren bij de voertuigen van de brandweer, politie en het Rode Kruis. Ook dit jaar is dat niet anders. Wie er bij wil zijn, moet zijn gegevens en voorkeurslocatie voor 5 maart doorgeven via het online inschrijvingsformulier.

Op zaterdag 18 maart kan je dan terecht in de brandweerposten voor een heuse fotoshoot door (groot)ouders of je eigen professionele fotograaf. Er wordt gewerkt in tijdsblokken van 30 minuten. Per blok kunnen tien kinderen inschrijven. Zo kan iedereen rustig foto’s nemen, zonder dat anderen in beeld lopen. Bij slecht weer kunnen de foto’s in de grote brandweergarages getrokken worden.