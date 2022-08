Kamp C en studenten Thomas More printen reuzegrote zonnebril voor het Zilvermeer: “Een echte eyecatcher en makkelijk herkenningspunt”

MolKamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie, heeft samen met studenten Bouw van Thomas More Hogeschool Geel een reuzegrote zonnebril gemaakt voor het Zilvermeer. Het kunstwerk is 1,8 meter hoog, 5 meter lang en weegt zowaar 4,5 ton. De enorme constructie werd gemaakt met de ingenieuze 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo.

Bezoekers van het Zilvermeer hebben de grote zonnebril wellicht al gezien de afgelopen dagen. Hij trekt immers meteen de aandacht van iedereen die het terrein op loopt. “Hij valt natuurlijk meteen op en dat is ook de bedoeling”, zegt gedeputeerde Kathleen Helsen. “Maar daarnaast was het ook onze bedoeling om met Kamp C voort te bouwen op een vorig project, waarbij we een woning uit onze 3D-printer wisten te toveren. Dat was al een knappe prestatie, maar 3D-printen heeft nog zo veel meer mogelijkheden in de bouwsector. Daarom zijn we in dialoog gegaan met tal van organisaties met de vraag of ze geen project voor ons hadden om onze grenzen te verleggen. Het Zilvermeer stond meteen recht en was laaiend enthousiast.”

Quote Deze zonnebril is eindelijk een perfect voorwerp om de vormvrij­heid en duurzaam­heid van onze 3D-betonprin­ter aan te tonen Emil Ascione, Projectverantwoordelijke bij Kamp C

Na wat overleg bleek dat een van de werkmannen van het provinciaal domein een prima idee had: een reuzegrote zonnebril om het witte zandstrand te verfraaien. “En dat is eindelijk een perfect voorwerp om de vormvrijheid en duurzaamheid van onze 3D-betonprinter aan te tonen”, zegt Emil Ascione, projectverantwoordelijke bij Kamp C. “Als je dit project op de klassieke manier zou aanvatten, dan kruipt er heel veel tijd in het maken van een houten bekisting op maat. En het materiaal van die bekisting zou je na het betonstorten ook nog eens moeten weggooien. Met onze 3D-betonprinter is dat niet geval. Rechte of gebogen lijnen, dat maakt voor deze machine niet uit en dus heb je ook geen bekisting nodig. Kortom, de onderdelen waren in een mum van tijd geprint en klaar voor vervoer.”

Eyecatcher

Voor Kobe Caers, de werkman die het zonnebrilontwerp had voorgesteld, is het project alvast geslaagd. “Ik hecht veel belang aan beleving en decoratie. En zowel het strand als het ganse domein had nood aan een upgrade”, zegt hij. “Na wat te grasduinen, kwam ik uiteindelijk bij een grote zonnebril uit. En nu staat die hier op ons strand. Dat is heel plezant om te zien, want veel plannen die we maken, blijven helaas liggen. Het was ook gewoon heel leuk om met al die studenten en de privépartners samen iets te creëren, dat geeft echt voldoening”, zegt hij. “Ik hoop dat we in de toekomst nog meer van zulke voorwerpen naar het Zilvermeer mogen verwelkomen, zodat we ze kunnen laten ‘zwerven’ op ons terrein. Zo zouden we er een echte belevings- of kunstroute van kunnen maken.”

Volledig scherm De studenten Bouw van Thomas More Hogeschool maakten samen met Kamp C een reuzegrote zonnebril voor het Zilvermeer. © Liese Demeulenaere

De grote zonnebril valt alvast goed in de smaak bij de bezoekers. “Het is een handig herkenningspunt en uiteraard ook een echte eyecatcher. De zonnebril is meteen opgenomen in de bezoekerservaring van het Zilvermeer”, zegt Thijs Van Hoof, terreinverantwoordelijk van het Zilvermeer. “Dagelijks komen er groepen samen om leuke foto’s te nemen of gewoon om elkaar terug te vinden. Ik wil de studenten, Kamp C en alle privépartners daarom erg bedanken voor deze fijne samenwerking.”

