Kaan (24) komt om het leven bij klap tegen boom: “Je gaat gemist worden”

Diest Bestuurder die ongeval veroor­zaakt blijkt onder invloed drugs en heeft tevens diverse soorten drugs op zak

4 november Op de Tessenderloseweg in Diest kwam het maandag rond 15 uur tot een zware aanrijding tussen en stationwagen en een pickup die een trailer met 2 paarden trok. Om een onbekende reden reed de 43-jarige bestuurder uit Mol met zijn wagen frontaal in op de pickup. De aanhangwagen belandde daardoor in de gracht. De 65-jarige bestuurder uit Halen bleef ongedeerd. Beide voertuigen waren volledig vernield en moesten worden afgesleept. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar stelde de politie vast dat hij onder invloed was van verdovende middelen. Zijn rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken. De agenten troffen bij zijn bezittingen ook een doosje aan met diverse soorten drugs.