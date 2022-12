Josee Vanhooff uit Pelt wint 250 euro aan Molse Kadookes

De provincie Antwerpen, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en zes Kempense steden en gemeenten sloegen de handen in elkaar om hun winkelkernen en ondernemers extra onder de aandacht te brengen. “Samen met Hoogstraten, Heist op den Berg, Turnhout, Herentals en Geel willen we zo onze lokale economie versterken. We vertrekken daarvoor vanuit een gezamenlijke identiteit, aangevuld met typische elementen voor onze eigen winkelkern. Door de krachten te bundelen en als 1 geheel naar buiten te treden, willen we als 1 van de ‘de Zes van de Kempen’ nieuwe klanten aantrekken”, legt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans uit. In totaal werden zes cadeaubonnen uitgereikt ter waarde van 250 euro per stuk. “De winnaars kunnen de cadeaubonnen besteden in 1 van de 6 deelnemende gemeenten. “Proficiat Josee, we wensen je veel shoppingplezier in MooiMol. Hopelijk maak je ook andere Peltenaren warm om ons winkelcentrum te leren kennen.”